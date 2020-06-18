НСЗУ подала в Минздрав предложения по финансированию медгарантий на 240 миллиардов

18.06.2020 02:26

Укринформ

Национальная служба здоровья подала в Министерство здравоохранения предложения к бюджетной декларации на 2021 на финансирование Программы медицинских гарантий.

Об этом на брифинге 17 июня рассказала директор департамента заказа медицинских услуг и лекарственных средств НСЗУ Елена Горошко, сообщает корреспондент Укринформа.

"НСЗУ подала в Министерство здравоохранения предложения к бюджетной декларации на 2021-23 годы, в которых описана Программа медицинских гарантий… Для реализации Программы медицинских гарантий в 2021 году по предложению НСЗУ необходимо выделить 240 млрд грн и дополнительно 67 млрд грн для лечения пациентов с диагнозом или подозрением на COVID-19. 240 млрд грн это примерно 6% ВВП, и если такой бюджет будет поддержан, то мы выполним норму закона о государственных финансовых гарантиях, который предусматривает, что Программа должна финансироваться на уровне 5% ВВП", — рассказала Горошко.

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В частности, предлагается ввести новый пакет лечения туберкулеза, который предусматривает лечение пациента после выписки из больницы, в амбулаторных условиях под наблюдением семейного врача.

Также предлагается введение нового пакета медицинских услуг по оказанию психиатрической помощи — это мобильная психиатрическая помощь, которая будет предоставляться пациентам по месту жительства.

Кроме этого, НСЗУ предлагает в 2021 году расширить программу реимбурсации "Доступные лекарства", прежде всего для пациентов, перенесших инсульт и инфаркт. Для этого НСЗУ предлагает заложить 300 миллионов гривень. А также включить в 2021 году в программу "Доступные лекарства" лекарства для таких заболеваний, как шизофрения, аффективные расстройства, в том числе депрессия, невротические расстройства и эпилепсия. Бюджет расширения программы для этих состояний, по словам Горошко, 578 мільйонів гривень.

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Предлагается ввести в 2021 году новый пакет для реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями, пациентов, перенесших инсульт или инфаркт, онкологические заболевания и получивших хирургические операции.

Кроме этого, НСЗУ предлагает ввести повышающие коэффициенты для экстренной медицинской помощи за правильный маршрут госпитализации пациентов с инфарктом и инсультом. Такое предложение к Программе медицинских гарантий содержит ряд повышенных тарифов для реабилитации, паллиативной помощи, онкологической помощи.

Горошко подчеркнула, что реализация предложенных нововведений зависит от того, поддержит ли Верховная Рада такой бюджет, и последующих решений Кабинета министров.

По материалам: ukrinform.ru