Пенсионерам пообещали новые выплаты

Только что стало известно о том, что Кабмин будет продолжать делать все возможное для того, чтобы стимулировать пенсионеров выходить на пенсию как можно позже.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Это необходимо, чтобы немного уменьшить приток новых пенсионеров и частично разгрузить бюджет

В то же время, сообщается и о хороших новостях для пенсионеров. В меморандуме с МВФ, подписанном Украиной указана обязанность нашей страны довести все существующие минимальные пенсии до «статистически измеренного прожиточного минимума».

В итоге, если это произойдет, украинцы реально смогут получать на руки минимум 4-5 тысяч гривен. Остается вопрос, удастся это сделать украинской власти и если да, то как скоро.

Согласно статистике, средняя пенсия в Украине составляет 3083 гривен. А для того, чтобы элементарно выжить, необходимо иметь доход хотя бы в 1,5-2 раза больше.

Ранее сообщалось о том, что Кабмин предупредил о проблемах с выплатами пенсий.