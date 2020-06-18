Почему погода в Украине стала экстремальной, синоптик рассказала об особенностях изменения климата

О том, что в Украине произошли существенные изменения климата, уже никто не спорит.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Такие нетипичные погодные условия – являются результатом глобального потепления, о котором последние годы только и слышно.

Синоптики уверены, что Украина находится в стадии смены климатических условий.

Какие риски несет изменение климата и его особенности. Об этом рассказала эксперт Укргидрометцентра Александра Хала.

«Еще недавно у скептиков было много сомнений по поводу глобального потепления, а сегодня почти ни у кого нет сомнений в его существовании. Вообще ООН называет изменения климата наибольшей угрозой для природы и человечества в 21 веке», — сообщила синоптик.

По ее словам, глобальное потепление создает экстремальную погоду не только в Украине, а и по всей планете. Об этом регулярно люди узнают из мировых СМИ.

Температурные рекорды, град и снег среди лета, смерчи, появление пустынь в нашей стране — это все результат глобального потепления. Остановить этот процесс невозможно.

«Есть большая вероятность того, что уже в недалеком будущем количество стихийных метеоявлений будет расти. Это касается, в том числе, и смерчей», — предупредила эксперт.

По словам Халы, нетипичные погодные явления и природные катаклизмы, скорее всего, продолжат сотрясать всю нашу планету и Украину в том числе.

Ранее сообщалось о погоде на 18 июня 2020 года.