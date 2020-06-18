Свежий прогноз погоды в Украине на 18 июня 2020 года: на Западе дожди

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 18 июня погода в Украине особо не изменится.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

По словам синоптика, в пятницу 18 июня значительная часть Украины все еще будет находиться в зоне пониженного атмосферного давления. Поэтому завтра ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах локальные шквалы и град.

Дожди пройдут в западных регионах страны, в северных районах и в Винницкой области. Средняя температура воздуха по стране +30ºС.

«Но все же рекордсменом по притяжения влаги на свою голову остается наш запад. Температура воздуха в пятницу днем ​​ожидается в пределах 27-30 теплых градусов, на востоке Украины до +33, в западных областях дожди освежат воздух до 23-28 градусов тепла», – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В Киеве в пятницу также ожидаются кратковременные дожди при средней температуре +30ºС.

Также Наталья Диденко сообщила, что с понедельника следует ожидать похолодания.

Ранее сообщалось о погоде на 17 июня 2020 года.