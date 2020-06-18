С марта количество тестирований на COVID-19 выросла в 200 раз — Ляшко

18.06.2020 11:53

Укринформ

В Украине с марта количество тестирований на COVID-19 выросло в 200 раз.

Об этом на брифинге заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает корреспондент Укринформа.

"В Украине количество тестирований по сравнению с мартом (первый случай COVID-19 в Украине был лабораторно подтвержден в марте — ред.) выросло в 200 раз. Ранее мы проводили 300-400 тестов в неделю, сегодня — 12 тыс. ПЦР-тестов в день. Сегодня (18 июня — ред.) мы провели 12 тыс. ПЦР тестов и 8 тыс. ИФА тестов, то есть проводим в сутки уже около 20-25 тыс. тестирований", — отметил Ляшко.

Он подчеркнул, что сейчас ПЦР-тестирование проводят 69 лабораторий, с начала пандемии в Украине только 3 лаборатории делали ПЦР-тестирование, ИФА-тестирование сейчас проводят 159 лабораторий.

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Главный госсанврач напомнил, что было выделено и перечислено для лабораторных центров Минздрава, в которых проводят тестирование, 600 млн грн, из них почти половина идет на лабораторное оборудование и закупку ПЦР-тестов.

По данным ЦОЗ, на 18 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 34 063 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 966 летальных, 15 447 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 829 новых случаев. Всего проведено 530 442 тестирования методом ПЦР.

По материалам: ukrinform.ru