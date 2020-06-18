Сторонники Порошенко пришли на Банковую

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18.06.2020 18:04

Укринформ

Сторонники экс-президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко пришли под Офис главы государства на Банковую.

Выразить свое возмущение нынешнему Президенту Владимиру Зеленскому участники акции решили после заседания Печерского райсуда Киева, который выбирал Порошенко меру пресечения, сообщает корреспондент Укринформа.

Сейчас под Офисом Президента находится около 1000 человек.

"Зеленский, когда баллотировался на пост Президента, говорил, что будет исправлять, что было плохое, и продолжать развивать все, что было хорошее. Армия — это хорошо. Язык — это еще лучше. Вера — это святое. И первое, с чем начал расправляться Зеленский — это с армией, языком и верой … И оказывается, сейчас против Порошенко возбуждают дело за то, что он в Москве "отбил" украденную в 16 веке украинскую церковь. Теперь за это, оказывается, уголовные дела, за то, что мы возвращаем духовную безопасность", — сказала народный депутат от "Европейской солидарности" София Федына.

Сторонники Порошенко пришли к Офису Президента / Фото: Евгений Котенко Укринформ

Среди присутствующих на акции — народные депутаты Михаил Забродский, Вячеслав Вятрович и другие.

По дороге к ОП граждане остановились на улице Аллея Героев Небесной сотни и помолились там за память тех, кто погиб в период событий Революции достоинства.

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Люди скандировали "Слава Украине", "Порошенко", "Майдан живет", "Слуга выходи — народ пришел" и другие.

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Как сообщалось, Печерский райсуд Киева отложил до 1 июля рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения в виде личного обязательства Порошенко.

Офис генпрокурора обвиняет Порошенко в том, что он заставил главу Службы внешней разведки Егора Божко незаконно назначить на должность заместителя председателя СВР Сергея Семочко.

По материалам: ukrinform.ru