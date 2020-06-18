В нескольких украинских областях могут возобновить ужесточенный карантин

По словам главного санитарного врача Украины Виктор Ляшко, в Минздраве разработали несколько сценариев развития коронавируса в стране.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на брифинг Виктора Ляшко.

Всего сценариев четыре и они зависят от количества летальных исходов. По самому благоприятному сценарию, в Украине не должно быть более 1000 смертей от COVID-19 — это «зеленый» сценарий:

«Но сегодня у нас уже 966 летальных исходов… Пока мы в «зеленой» зоне, но есть опасения, что будет больше 1000 смертей».

Если перейти эту черту, то Украине войдет в «желто-зеленый» сценарий, по которому до конца года не должно быть более 2,5 тысячи смертей. Есть ещё «желтый» сценарий (более 4 тысяч смертей) и «черный» сценарий (более 7 тысяч смертей):

«Если коронавирус имеет сезонный характер, то летом не должно было быт новых смертей… Этого, к сожалению, мы не наблюдаем. Сейчас мы движемся к «желтому» сценарию. Но если люди будут придерживаться мер карантина, то мы можем остаться в «желто-зеленом» сценарии, то есть, не более 2,5 тысячи смертей до конца года».

Но, отметил Ляшко, если люди не будет придерживаться масочного режима и социальной дистанции, то уже в этом месяце придется вводить жесткий карантин в некоторых областях:

«Если вирус не имеет сезонности, то в нескольких областях придется ужесточить карантин уже с 22 июня. Но если мы будем идти по «желто-зеленому» сценарию, то может 3-4 месяца обойтись без карантина… Но ещё раз подчеркну: если игнорировать меры ограничения, то мы будем возвращать жесткий карантин».

Напомним, ранее мы писали, о ситуации с коронавирусом в Украине.