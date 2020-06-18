У Авакова говорят, что к следующим акциям нацгвардейцы будут с индивидуальными знаками

18.06.2020 20:22

Укринформ

У бойцов Нацгвардии Украины индивидуальные знаки будут уже на следующих массовых мероприятиях.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, информирует прессслужба МВД в Facebook.

Геращенко, в частности, объяснил, почему на днях у одного из столичных судов, во время охраны общественного порядка, военнослужащие Нацгвардии были с одинаковыми номерами на шлемах, а некоторые полицейские не имели жетонов.

«Руководству Нацгвардии сделано замечание за то, что на шлемах должен быть не только номер воинской части, но и индивидуальный номер. И я думаю, что на следующих массовых мероприятиях они обязательно будут. А вот в полиции индивидуальные номера есть уже давно», — сказал он.

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Кроме того, Геращенко отметил, что иногда массовые мероприятия перерастают в стычки из-за провокации. Так, при обеспечении охраны общественного порядка на полицейских также иногда нападают и срывают жетоны.

«Я хотел бы, чтобы вы также обращали внимание на сотни кадров избиения полицейских, обливания их водой, плевки в лицо, чтобы был определенный баланс», — уточнил заместитель министра внутренних дел.

По материалам: ukrinform.ru