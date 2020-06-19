Более половины украинцев считают профтехобразование престижным — МОН

Исследование

19.06.2020 03:15

Укринформ

Большинство украинцев считают, что иметь профессиональное образование престижно, и сейчас стране не хватает квалифицированных рабочих.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Петр Коржевский во время презентации результатов двух общенациональных исследований профобразования, информирует пресс-служба МОН.

“В системе профобразования длительное время не было исследований всеукраинского уровня, которые в цифрах показали бы реальное положение вещей и потребности. Мы постоянно работаем с управленцами из сферы образования и слышим их мнение, но важно понимать позицию учащихся и людей, работающих вне системы образования. Результаты будут полезны при планировании дальнейших шагов реформы, которую МОН сейчас внедряет совместно с партнерами и программой “EU4Skills”. Это также поможет отстаивать интересы профтехов”, — отметил Коржевский.

Первое исследование касается отношения украинцев к профобразованию, их осведомленности о реформе.

Оно показало, что 56% респондентов считают профобразование престижным или скорее престижным, тогда как 40% — не престижным или скорее не престижным. Важно, что положительное восприятие профтехов прослеживается в старшей возрастной группе, тогда как молодежь считает такое образование менее престижным.

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Также исследование показало, что жители Севера (56%) и Центра (55%) более позитивно воспринимают профобразование по сравнению с украинцами из Киева (38%) и восточных регионов (43%). Также треть опрошенных (33%) считает, что в стране достаточно квалифицированных рабочих, тогда как большинство (65%) не соглашается с этим утверждением.

Кроме того, согласно данным исследования, 37% молодежи в возрасте 16-19 лет считает, что профессиональное образование дает такие же шансы на успешную самореализацию, как и высшее (29%), а 20% респондентов отметили, что рабочая профессия позволяет достойно зарабатывать, однако столько же не согласились с этим мнением.

“Еще одна проблема, которую показало исследование — низкая осведомленность о реформе профобразования и изменениях, которые уже произошли. Лишь 15% респондентов слышали о реформе в течение последних трех месяцев. Из них менее 5% являются потенциальными поступающими в профтехи. Поэтому в этом году мы усилили информационную кампанию по вступлению, создаем больше материалов об изменениях и преимуществах такого образования, а также привлекаем новых послов”, — отметил Коржевский.

Онлайн-исследование среди учащихся учреждений профобразования, которое провел МОН в июне 2020 года, должно было выявить удовлетворенность учащихся качеством и условиями обучения.

Почти все опрошенные отметили, что им нравится/скорее нравится учиться в профтехе (87%) , а преподаваемый там материал, по их мнению, является современным (70%, да/скорее да).

Участники, в частности, указывают, что практика на производстве или в учреждении — важный элемент, помогающий лучше понять особенность профессии (72%) и делающий обучение динамичным. В то же время в перечень вещей, которые могли бы улучшить качество обучения или сделать его более комфортным, вошли инфраструктурные объекты: оборудование в мастерских, ремонты в учреждениях, спорткомплексах и общежитиях, учебные материалы — книги, буклеты, постеры и тому подобное.

Исследования об отношении украинцев к профобразованию провело агентство “InfoSapience” в апреле 2020 года по заказу Программы ЕС “EU4Skills” и МОН. Исследование репрезентативное по критериям пола, возраста, размера населенного пункта и макрорегиона, за исключением временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью) в рамках исследования ОМНИБУС.

Онлайн-опрос по качеству и условиям обучения провел директорат профобразования МОН. На вопросы анкеты дали ответы 21 222 учащихся учреждений профобразования (38% высших профессиональных училищ, 33% профлицеев, 18% профессиональных училищ, 11% — другие типы заведений) из 24 регионов и г.Киева.

Программа EU4Skills поддерживает реформу профессионально-технического образования в Украине с целью сделать обучение соответствующим требованиям рынка труда, помочь молодежи и взрослым реализовать собственный потенциал. Программа реализуется при поддержке ЕС и его государств-членов — Германии, Финляндии, Польши и Эстонии.

По материалам: ukrinform.ru