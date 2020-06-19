Больницам, которые борются с COVID-19, уже выплатили более миллиарда гривень

19.06.2020 12:14

Укринформ

Национальная служба здоровья за полтора месяца выплатила больницам более 1 млрд гривень за предоставление помощи пациентам с COVID-19.

Об этом на брифинге проинформировала глава Национальной службы здоровья Оксана Мовчан, сообщает корреспондент Укринформа

"НСЗУ, за эти полтора месяца с момента заключения контрактов и утверждения соответствующего постановления правительства, выплатила более 1 млрд гривень за предоставление помощи пациентам с коронавирусом или с подозрением на него", — сказала Мовчан.

Она отметила, что НСЗУ осуществляет платежи в счет больниц, и затем главный врач должен выплатить заработную плату врачам и медицинскому персоналу, которые работают в его больнице. По ее словам, средства выплачиваются за экстренную медицинскую помощь, услуги мобильных бригад и лечение в стационарах.

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Как сообщал Укринформ, с 1 апреля в Украине начался второй этап медицинской реформы. Им предусмотрено, что учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную (городские, районные больницы) и высокоспециализированную (областные больницы и центры) медицинскую помощь, будут получать средства по договору с НСЗУ.

По состоянию на 19 июня в Украине лабораторно подтверждены 34 984 случая COVID-19, за сутки — 921 новый.

По материалам: ukrinform.ru