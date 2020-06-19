Больных COVID-19 в Украине лечат почти 7 тысяч медиков

19.06.2020 19:34

Укринформ

К лечению больных коронавирусом в Украине приобщились почти 7 тысяч медицинских работников.

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на внеочередном заседании правительства в пятницу, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сегодняшняя наша война — это не только агрессия на востоке, это также борьба с эпидемией коронавируса. К лечению больных COVID-19 присоединились почти семь тысяч медработников, они спасли тысячи жизней", — сказал Шмыгаль.

Он также поздравил медицинских работников накануне профессионального праздника 21 июня.

"Министерство здравоохранения, как и всех медицинских работников, министра, поздравляю с профессиональным праздником. Всем украинцам желаю крепкого здоровья", — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что Украина сегодня находится в руках медиков.

"Жизнь это бесценный дар, а иногда только врачи способны подарить нам его во второй раз. Врачи являются той настоящей элитой, сформированной, а не назначенной, на которую опирается каждое общество и наше в том числе. Признаки элиты — это ответственность и жертвенность. Именно элита всегда первой идет на войну против беды, подвергая свою жизнь опасности", — отметил Шмыгаль.

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Глава правительства также призвал украинцев надевать средства индивидуальной защиты.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 19 июня в Украине лабораторно подтверждены 34984 случая COVID-19, за сутки — 921 новый.

День медицинского работника отмечается в Украине в третье воскресенье июня, в 2020 году это 21 июня.

По материалам: ukrinform.ru