COVID-19 в Украине: за сутки выздоровели почти вдвое меньше, чем заболели

19.06.2020 10:10

Укринформ

За прошедшие сутки от COVID-19 в Украине выздоровели 586 пациентов, а число заболевших составляет 921 человек.

Соответствующие данные на брифинге 19 июня привел министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"У нас очередной антирекорд: за прошедшие сутки заболел 921 человек. Из них 64 ребенка, и 161 медработник, были госпитализированы 182 человека, зафиксировано 19 летальных случаев. При этом выздоровели 586 пациентов", — сказал Степанов.

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Всего за все время пандемии заболели 34 984 человека, из них 2 570 детей и 5 877 медработников.

В общей сложности выздоровели 16 033 человека, летальных случаев — 985.

По материалам: ukrinform.ru