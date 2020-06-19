Дело Гандзюк: суд взял под стражу подозреваемого Мангера

19.06.2020 03:16

Укринформ

Печерский суд Киева взял под стражу до 28 июля Владислава Мангера — подозреваемый в заказе нападения на советника городского головы Херсона Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщает hromadske.

Прокуроры в деле Андрей Синюк и Ярослав Ущапивский отмечали, что после открытия стороне защиты материалов уголовного производства Владислав Мангер оказывал давление на двух свидетелей по делу. В частности, рассказывают прокуроры, он делал это не лично, а через других лиц. Говорится об угрозах во время звонков, в бумажных письмах и во время встреч.

Сам Мангер назвал это ложью, а всю подозрение против себя сфальсифицированным.

Херсонскую активистку Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Она перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла.

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По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек, а 12 ноября 2018 года стало известно об аресте Игоря Павловского — бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог в размере 2 млн 497 тыс. 300 гривень, который и был внесен.

6 июня 2019 года пятеро непосредственных исполнителей нападения были осуждены на сроки от 3 до 6,5 лет лишения свободы.

В январе 2020 года на территории Болгарии задержали за организацию нападения на Гандзюк Алексея Левина, помощника-консультанта депутата Херсонского облсовета.

16 марта Левина экстрадировали из Болгарии в Украину.

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По мнению следователей, Левин является ключевой фигурой, которая связывает исполнителей ( "группу Торбина") и заказчиков нападения на Гандзюк. Именно он подозревается в организации этого преступления, подстрекательстве к его выполнению, предоставлении информации, в частности, о месте проживания Гандзюк. В марте суд продлил до 29 июля срок расследования дела против Левина.

27 апреля Офис генпрокурора и СБУ объявили о завершении следствия по делу об организации нападения на Гандзюк.

В то же время активисты заявили, что считают преждевременной передачу дела Гандзюк в суд. По их словам, правоохранители не завершили проведение всех следственных действий.

11 июня Мангеру в Киеве вручили постановление о возобновлении предварительного расследования, а также ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Активисты сообщества «Кто заказал Катю Гандзюк?» заявляют о том, что председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, подозреваемый в причастности к нападению на активистку Екатерину Гандзюк, пытается скрыться от суда в больнице.

14 июня председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, который находился в кардиологическом центре в Херсоне, полицейские зачитали постановление суда о приводе на судебное заседание.

По материалам: ukrinform.ru