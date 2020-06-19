Епифаний провел панихиду по отцу Порошенко

Общество
Таисия Слепцова0
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Епифаний провел панихиду по отцу Порошенко

Епифаний провел панихиду по отцу Порошенко

Фото

19.06.2020 15:25

Укринформ

В Свято-Михайловском монастыре митрополит Киевский и всея Украины Епифаний провел панихиду по отцу пятого президента Украины Петра Порошенко — Алексея Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

"19 июня 2020 года Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершил в кафедральном Свято-Михайловском Златоверхом соборе столицы чин похорон хозяйственного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого Президента Украины Петра Порошенко – Алексея Ивановича Порошенко", — говорится в сообщении.

Епифаний провел панихиду по отцу Порошенко

Прощание с Алексеем Порошенко / Анатолий Сирык, Укринформ

Епифаний провел панихиду по отцу Порошенко

Епифаний провел панихиду по отцу Порошенко

Епифаний провел панихиду по отцу Порошенко

Епифаний провел панихиду по отцу Порошенко

Епифаний провел панихиду по отцу Порошенко

Епифаний провел панихиду по отцу Порошенко

Епифаний провел панихиду по отцу Порошенко

Епифаний провел панихиду по отцу Порошенко

Епифаний провел панихиду по отцу Порошенко

По материалам: ukrinform.ru


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