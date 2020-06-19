Епифаний провел панихиду по отцу Порошенко

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19.06.2020 15:25

Укринформ

В Свято-Михайловском монастыре митрополит Киевский и всея Украины Епифаний провел панихиду по отцу пятого президента Украины Петра Порошенко — Алексея Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

"19 июня 2020 года Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершил в кафедральном Свято-Михайловском Златоверхом соборе столицы чин похорон хозяйственного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого Президента Украины Петра Порошенко – Алексея Ивановича Порошенко", — говорится в сообщении.

Прощание с Алексеем Порошенко / Анатолий Сирык, Укринформ

По материалам: ukrinform.ru