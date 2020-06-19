Глава МОЗ рассказал, как Украина избежала «итальянского сценария» в ситуации с коронавирусом

Максим Степанов уверяет, что наша страна смогла избежать вспышки COVID-19, так как заранее ввела жесткий карантин.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Сегодня«.

«С марта по май мы жили в жестком карантине. Благодаря этому удалось избежать «пика заболеваемости»… Мы не повторили судьбу Италии и Испании, где в первые недели медицина не справлялась с таким числом заболевших. Мы всего этого избежали благодаря карантину».

Министр также отметил, что когда Украина начала постепенный выход из карантина, в МОЗ понимали, что надо придумывать стратегию, как и далее сдерживать распространение коронавируса:

«Мы понимали, что выйти на нулевой показатель заболеваемости будет трудно, поэтому решили смягчать карантин, когда было 300-400 заболевших за сутки. Но мы всегда просили людей придерживаться масочного режима и социальной дистанции».

Но легкомысленность людей, отмечает Степанов, привела к тому, что заболевших становится только больше.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине за день выявили 921 заболевшего коронавирусом.