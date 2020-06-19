Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 19 июня

Главное Общество
Христина Качоровська0
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Украина снова установила антирекорд — 921 заболевший коронавирусом за сутки. Тем временем в мире заболело уже более 8,5 миллиона людей.

Анализы
Анализы. Фото — suspilne.media

Об этом сообщает «НБН«.

По данным СНБО, Украина вошла в новый день с новым коронаврусным антирекордом: +921 подтвержденный случай COVID-19 за сутки. Общее число всех заболевших становит 34 984, из которых:

  1. умерли — 985 (+ 19 за день)
  2. выздоровели — 16 033 (+ 586)
  3. продолжают лечение — 17 966

Уже в который день подряд Украина бьёт антирекорды по приросту новых зараженных. В МОЗ уже отметили, что если ситуация не будет улучшиться, если люди не начнут серьезно относится к правилам карантина, то кое-где могут вернуть жесткий карантин.

В областях и столице насчитывается такое число заболевших:

  • Черновицкая область — 4 211 (+ 76)
  • г. Киев — 4 176 (+ 92)
  • Львовская область — 3 540 (+ 142)
  • Ровенская область — 2 693 (+ 121)
  • Киевская область — 2 142 (+ 23)
  • Закарпатская область — 1 960 (+ 78)
  • Ивано-Франковская область — 1 940 (+ 47)
  • Харьковская область — 1 744 (+ 37)
  • Волынская область — 1 673 (+ 63)
  • Тернопольская область — 1 605 (+ 63)
  • Винницкая область — 1 596 (+ 33)
  • Житомирская область — 1 201 (+ 47)
  • Одесская область — 1 200 (+ 12)
  • Днепропетровская область — 1 021 (+ 0)
  • Хмельницкая область — 608 (+ 21)
  • Кировоградская область — 604 (+ 0)
  • Черкасская область — 585 (+ 17)
  • Запорожская область — 547 (+ 6)
  • Черниговская область — 459 (+ 11)
  • Донецкая область — 350 (+ 1)
  • Николаевская область — 338 (+ 15)
  • Полтавская область — 289 (+ 2)
  • Сумская область — 246 (+ 10)
  • Херсонская область — 185 (+ 1)
  • Луганская область — 71 (+ 3)

Уже какой день подряд больше всего зараженных выявлено во Львовской области. Власти региона такой прирост зараженных списывают на большое число тестирований и нежелание людей придерживаться эпидемиологических мер. Также, за прошедшие сутки, большое число заболевших выявили в Ровенской области и городе Киев.

Что касается ситуации в мире, то мы имеем уже более 8,5 миллиона зараженных, их которых, к счастью, уже половина выздоровели. Если рассматривать более конкретные цифры, то ситуация такова:

  1. всего заболевших — 8 586 116 (+ 178 743 за день)
  2. умерли — 456 458 (+ 5 019 за день)
  3. вылечились — 4 535 245 (+ 117 744 за день)

Больше всего COVID-19 задел такие страны как:

  • США — 2 263 749
  • Бразилия — 983 359
  • Россия — 561 091
  • Индия — 381 485
  • Великобритания — 300 469
  • Испания — 292 348
  • Перу — 244 388
  • Италия — 238 159
  • Чили — 225 103
  • Иран — 197 647
  • Франция — 195 272
  • Германия — 190 126
  • Турция — 184 031
  • Мексика — 165 455
  • Пакистан — 165 062
  • Саудовская Аравия — 145 991
  • Бангладеш — 102 292
  • Канада — 101 877

Напомним, ранее в ВООЗ рассказали, кто первым получи вакцину от коронавируса.


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