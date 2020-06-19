Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 19 июня

Украина снова установила антирекорд — 921 заболевший коронавирусом за сутки. Тем временем в мире заболело уже более 8,5 миллиона людей.

Об этом сообщает «НБН«.

По данным СНБО, Украина вошла в новый день с новым коронаврусным антирекордом: +921 подтвержденный случай COVID-19 за сутки. Общее число всех заболевших становит 34 984, из которых:

умерли — 985 (+ 19 за день) выздоровели — 16 033 (+ 586) продолжают лечение — 17 966

Уже в который день подряд Украина бьёт антирекорды по приросту новых зараженных. В МОЗ уже отметили, что если ситуация не будет улучшиться, если люди не начнут серьезно относится к правилам карантина, то кое-где могут вернуть жесткий карантин.

В областях и столице насчитывается такое число заболевших:

Черновицкая область — 4 211 (+ 76)

г. Киев — 4 176 (+ 92)

Львовская область — 3 540 (+ 142)

Ровенская область — 2 693 (+ 121)

Киевская область — 2 142 (+ 23)

Закарпатская область — 1 960 (+ 78)

Ивано-Франковская область — 1 940 (+ 47)

Харьковская область — 1 744 (+ 37)

Волынская область — 1 673 (+ 63)

Тернопольская область — 1 605 (+ 63)

Винницкая область — 1 596 (+ 33)

Житомирская область — 1 201 (+ 47)

Одесская область — 1 200 (+ 12)

Днепропетровская область — 1 021 (+ 0)

Хмельницкая область — 608 (+ 21)

Кировоградская область — 604 (+ 0)

Черкасская область — 585 (+ 17)

Запорожская область — 547 (+ 6)

Черниговская область — 459 (+ 11)

Донецкая область — 350 (+ 1)

Николаевская область — 338 (+ 15)

Полтавская область — 289 (+ 2)

Сумская область — 246 (+ 10)

Херсонская область — 185 (+ 1)

Луганская область — 71 (+ 3)

Уже какой день подряд больше всего зараженных выявлено во Львовской области. Власти региона такой прирост зараженных списывают на большое число тестирований и нежелание людей придерживаться эпидемиологических мер. Также, за прошедшие сутки, большое число заболевших выявили в Ровенской области и городе Киев.

Что касается ситуации в мире, то мы имеем уже более 8,5 миллиона зараженных, их которых, к счастью, уже половина выздоровели. Если рассматривать более конкретные цифры, то ситуация такова:

всего заболевших — 8 586 116 (+ 178 743 за день) умерли — 456 458 (+ 5 019 за день) вылечились — 4 535 245 (+ 117 744 за день)

Больше всего COVID-19 задел такие страны как:

США — 2 263 749

Бразилия — 983 359

Россия — 561 091

Индия — 381 485

Великобритания — 300 469

Испания — 292 348

Перу — 244 388

Италия — 238 159

Чили — 225 103

Иран — 197 647

Франция — 195 272

Германия — 190 126

Турция — 184 031

Мексика — 165 455

Пакистан — 165 062

Саудовская Аравия — 145 991

Бангладеш — 102 292

Канада — 101 877

Напомним, ранее в ВООЗ рассказали, кто первым получи вакцину от коронавируса.