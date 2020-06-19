Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 19 июня
Украина снова установила антирекорд — 921 заболевший коронавирусом за сутки. Тем временем в мире заболело уже более 8,5 миллиона людей.
Об этом сообщает «НБН«.
По данным СНБО, Украина вошла в новый день с новым коронаврусным антирекордом: +921 подтвержденный случай COVID-19 за сутки. Общее число всех заболевших становит 34 984, из которых:
- умерли — 985 (+ 19 за день)
- выздоровели — 16 033 (+ 586)
- продолжают лечение — 17 966
Уже в который день подряд Украина бьёт антирекорды по приросту новых зараженных. В МОЗ уже отметили, что если ситуация не будет улучшиться, если люди не начнут серьезно относится к правилам карантина, то кое-где могут вернуть жесткий карантин.
В областях и столице насчитывается такое число заболевших:
- Черновицкая область — 4 211 (+ 76)
- г. Киев — 4 176 (+ 92)
- Львовская область — 3 540 (+ 142)
- Ровенская область — 2 693 (+ 121)
- Киевская область — 2 142 (+ 23)
- Закарпатская область — 1 960 (+ 78)
- Ивано-Франковская область — 1 940 (+ 47)
- Харьковская область — 1 744 (+ 37)
- Волынская область — 1 673 (+ 63)
- Тернопольская область — 1 605 (+ 63)
- Винницкая область — 1 596 (+ 33)
- Житомирская область — 1 201 (+ 47)
- Одесская область — 1 200 (+ 12)
- Днепропетровская область — 1 021 (+ 0)
- Хмельницкая область — 608 (+ 21)
- Кировоградская область — 604 (+ 0)
- Черкасская область — 585 (+ 17)
- Запорожская область — 547 (+ 6)
- Черниговская область — 459 (+ 11)
- Донецкая область — 350 (+ 1)
- Николаевская область — 338 (+ 15)
- Полтавская область — 289 (+ 2)
- Сумская область — 246 (+ 10)
- Херсонская область — 185 (+ 1)
- Луганская область — 71 (+ 3)
Уже какой день подряд больше всего зараженных выявлено во Львовской области. Власти региона такой прирост зараженных списывают на большое число тестирований и нежелание людей придерживаться эпидемиологических мер. Также, за прошедшие сутки, большое число заболевших выявили в Ровенской области и городе Киев.
Что касается ситуации в мире, то мы имеем уже более 8,5 миллиона зараженных, их которых, к счастью, уже половина выздоровели. Если рассматривать более конкретные цифры, то ситуация такова:
- всего заболевших — 8 586 116 (+ 178 743 за день)
- умерли — 456 458 (+ 5 019 за день)
- вылечились — 4 535 245 (+ 117 744 за день)
Больше всего COVID-19 задел такие страны как:
- США — 2 263 749
- Бразилия — 983 359
- Россия — 561 091
- Индия — 381 485
- Великобритания — 300 469
- Испания — 292 348
- Перу — 244 388
- Италия — 238 159
- Чили — 225 103
- Иран — 197 647
- Франция — 195 272
- Германия — 190 126
- Турция — 184 031
- Мексика — 165 455
- Пакистан — 165 062
- Саудовская Аравия — 145 991
- Бангладеш — 102 292
- Канада — 101 877
Напомним, ранее в ВООЗ рассказали, кто первым получи вакцину от коронавируса.