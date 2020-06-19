Из ливийской тюрьмы возвращаются 14 украинских моряков

19.06.2020 10:59

Укринформ

Сегодня, 19 июня, после нескольких лет, проведенных в ливийской тюрьме, в Украину возвращаются 14 украинских моряков, членов экипажа танкера «Рута».

Об этом сообщает благотворительная организация «Фонд помощи морякам «Ассоль».

«Из охваченной вооруженным противостоянием Ливии в Украину возвращаются 14 украинских моряков судна «Рута», жители Одесской, Херсонской и Николаевской областей, которые три года провели в камерах одной из ливийских темниц… Состояние здоровья украинских моряков после нескольких лет ливийской тюрьмы, и проведённой в прошлом месяце голодовки удовлетворительное. Специальный авиарейс, которым возвращаются члены экипажа «Руты», ожидается в Киеве около 13:00 в пятницу, 19/06/2020», — сообщают в организации.

Как отмечается, все это время родственники и фонд помощи морякам осаждали все инстанции, от которых зависела судьба моряков: несколько раз проводились пикеты у Администрации Президента и посольства Ливии в Украине, обращались к премьер-министру правительства национального согласия, главе президентского совета Государства Ливия.

Кроме того, родственники моряков отправляли обращения в украинские министерства и ведомства, озвучивали проблему во время заеданий Верховной рады. «За эти годы вышли уже более сотни сюжетов на центральных и региональных телеканалах, статей в печатных и интернет СМИ Украины. О судьбах моряков приезжали снимать репортажи журналисты Евросоюза», — сообщили в организации.

Вместе с тем, председатель наблюдательного совета благотворительной организации «Фонд помощи морякам и трудовым мигрантам «Ассоль» Светлана Фабрикант подчеркнула, что на сегодня помощи от государства ждут сотни украинцев в тюрьмах Турции, Греции и Италии по обвинениям в перевозке нелегальных мигрантов.

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Также она отметила, что ещё четыре украинца экипажа теплохода «Captain Khayyam», задержанные в феврале 2016, находятся в Ливии, а в нигерийской тюрьме с 2017 года находятся моряки судна "Tecne".

В апреле 2017 года военно-морские силы Ливии с применением оружия захватили два судна, одно из них — танкер "Рута" — было под украинским флагом. Ливийские власти арестовали экипаж "Руты", 14 украинцев, по обвинению в незаконной перевозке нефти. Танкер принадлежит государству Украина и находится на балансе Одесского порта. С 2005 года судно передали в аренду компании-фрахтовальщику «Manchester Shipping S.A».

Согласно международным морским конвенциям, члены экипажа отвечают лишь за доставку грузов. И не несут ответственности за лицензии и разрешения на транспортировку грузов. За это отвечает собственник груза.

Все указания от судовладельца "Руте" поступали на компьютер капитана по электронной почте. После ареста 27 апреля 2017 года компьютер был изъят ливийцами, и возможности доказать свою невиновность экипажу не дали.

Первоначально моряки содержались в одной из тюрем Триполи, затем их перевели в Таджуру.

Следствие закончилось через 8 месяцев после ареста. У них не было ни суда, ни приговора, только инкриминированные статьи. Все 14 человек экипажа находились в тесной камере, спать приходилось по очереди. Условия содержания и постоянный психологический прессинг отразились на здоровье моряков. Двое заболели гепатитом. У еще нескольких обострились хронические болезни.

29 апреля Апелляционный суд города Триполи принял решение об изменении меры пресечения для членов экипажа танкера «Рута». Несколько дней назад, после уплаты залога, они были перевезены в город Мисурата.

По материалам: ukrinform.ru