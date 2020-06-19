Киберполиция провела обыски из-за утечки из государственных и частных баз данных

19.06.2020 19:31

Укринформ

В рамках уголовного производства по утечке и распространению персональных данных граждан из государственных и частных баз данных был проведен ряд обысков в разных регионах Украины.

Об этом информирует Киберполиция в Facebook.

«В течение 18-19 июня был проведен ряд обысков в разных регионах Украины. По результатам выявлено большое количество файлов, содержащих персональные данные граждан Украины, фрагменты баз данных государственных, банковских и коммерческих учреждений. Установлены лица, причастные к правонарушениям», — говорится в сообщении.

Уточняется, что больше деталей относительно первых результатов расследования утечки и распространения персональных данных граждан из государственных и частных баз данных будет сообщено на брифинге в четверг, 25 июня, в котором примут участие вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, представители киберполиции и СБУ.

Как сообщал Укринформ, Национальная полиция 12 мая зарегистрировала уголовное производство по факту утечки информации о персональных данных граждан из анонимного телеграмм-канала.

По данным МВД, предварительным анализом было установлено, что объем незаконно опубликованных персональных данных является компиляцией из информационных баз различных государственных ведомств и негосударственных организаций за различные периоды прошлых лет и не имеет отношения к началу работы государственного мобильного приложения "Дія".

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Также в ведомстве сообщили, что прекратили работу ресурса, противоправно распространявшего персональные данные граждан.

Перед этим председатель общественной организации "Электронная демократия" Владимир Флёнц 11 мая заявил о том, что в Сети появился Тelegram-бот, который объявил о продаже персональных данных граждан Украины. Предполагается, что бот содержит данные 26 миллионов украинцев, зарегистрированных в приложении "Дія".

Однако потом вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров опроверг фейки о продаже данных из приложения "Дія".

Со своей стороны в Офисе омбудсмена заявили, что проверят соблюдение требований защиты персональных данных во время работы портала "Дія".

По материалам: ukrinform.ru