Комитет Рады согласовал 2,6 миллиарда "коронавирусных" доплат для МВД

19.06.2020 12:52

Укринформ

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета одобрил выделение 2,6 млрд грн Министерству внутренних дел из Фонда по борьбе с коронавирусом на доплаты работникам за непосредственную работу по противодействию коронавирусній инфекции COVID-19.

Об этом сообщила член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова (фракция “Голоса”) в Facebook .

По ее словам, Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение 2,6 млрд на доплаты работникам правоохранительных органов "за борьбу с СOVID-19".

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"Против голосовал только Владимир Цабаль из “Голоса” (секретарь Комитета ВР по вопросам бюджета — ред.), двое воздержались, 16 — “за”, — написала Устинова.

В то же время, по ее словам, протокола этого заседания нет, видеофиксация его тоже не проводилась.

Как сообщал Укринформ, Комитет ВР по вопросам бюджета 17 июня одобрил выделение МВД 2,7 млрд грн из фонда по борьбе с коронавирусом на доплаты работникам, задействованным в борьбе с COVID-19.

По материалам: ukrinform.ru