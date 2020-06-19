Комитет Рады согласовал возврат средств за пробное ВНО

19.06.2020 13:05

Укринформ

Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал возвращение денег участникам пробного ВНО, которое было отменено из-за эпидемиологической ситуации.

Об этом на часе вопросов к правительству сказала в. и. о. министра образования и науки Любомира Мандзий, сообщает корреспондент Укринформа.

"Средства за пробное ВНО будут возвращены участникам. 17 июня правительство утвердило порядок использования средств. Общая сумма возврата — 52 млн 450 тыс. грн. Это решение было принято в соответствии с поручением Президента. Сегодня утром бюджетный комитет ВР поддержал это решение и согласовал выделение денежных средств. Возврат средств осуществляется через отделение ПриватБанка. Все участники пробного ВНО, которые имеют карточки ПриватБанка, получат смс на номер телефона, который был указан при регистрации и информации о зачислении средств. У кого карточки нет, — получат смс с сообщением о том, что в ближайшем отделении банка их ждет карточка с суммой зачисленных средств", — сказала Мандзий.

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Она также сообщила, что из-за отмены проведения пробного ВНО, участники имели возможность пройти тестирование онлайн. УЦОКО открыл доступ к тестированию по всем предметам, и участники пробного ВНО могли пройти тест не только по двум предметам, на которые они регистрировались, но и по всем.

Сервисы УЦОКО для прохождения пробного тестирования онлайн будут доступны до 18 часов 19 июня.

Результаты пробного тестирования участники получат до 23 июня.

Как сообщал Укринформ, пробное ВНО, запланированное на 15 и 17 июня и отмененное Кабмином из-за ситуации с коронавирусом, можно пройти онлайн. В понедельник, 15 июня, должно было состояться пробное ВНО по украинскому языку и литературе, а пробное ВНО по другим предметам было запланировано на 17 июня.

Основная сессия ВНО в Украине должна быть проведена с 25 июня по 17 июля 2020 года.

По материалам: ukrinform.ru