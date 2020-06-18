В ВОЗ рассказали, кто первым получит вакцину от коронавируса

И хотя сама вакцина от COVID-19 ещё не создана, во Всемирной организации здравоохранения уже рассказали, кто станет первым в очереди на вакцинацию.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Reuters«.

В ВООЗ считают, что найти вакцину от коронавируса удастся в 2020 году и до его окончания будут изготовлены миллионы доз лекарства. Первыми его должны получить:

медики и другие люди, которые пребывают на передовой в борьбе с коронавирусом;

люди из группы риска (пожилые люди и люди с сопутствующими заболеваниями);

люди, которые пребывают в помещениях с высоким риском заразиться внутри него (тюрьмы, дома престарелых и т.п.)

«Мы настроены на оптимистический сценарий. Конечно же, разработка вакцины — дело долгое и тяжелое. Но сейчас в мире разрабатывают много разных вакцин… И даже если первые из них окажутся неудачными — терять надежду не нужно. Мы не можем просто так сдаться».

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина должна получить вакцину от коронавируса как только она появится.