Мама мальчика, которого назвали Зеленский, хочет встретиться с президентом

Как поведала мама маленького Зеленского, она давно следила за творчеством нынешнего президента. Ещё до того, как он подался в политику.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «ТСН«.

Женщина из Закарпатья, которая назвала своего новорожденного сына Зеленский, заявила, что не прочь встретится с президентом Украины.

По её словам, она уже долгое время следила за Владимиром Зеленским, ещё до того, как он стал главой государства. В частности, раньше она смотрела передачи и фильмы с участием тогда еще шоумена. Теперь же она мечтает, что гарант пожаловал к ней в гости.

Что же касается самого мальчика с довольно необычным именем, то ему скоро исполнится три месяца. Малыш родился 23 марта 2020 года. Он стал пятым ребенком для семьи Дьопйошей.

Напомним, ранее мы писали, что на Закарпатье новорожденного малыша назвали Зеленский.