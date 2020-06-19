Медикам повысят зарплату с 1 сентября — Степанов

19.06.2020 00:46

Укринформ

С 1 сентября медработникам специализированных и высокоспециализированных медучреждений повысят зарплату.

Об этом в эфире ток-шоу “Право на власть” на телеканале “1+1” сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

“Было принято решение , начиная с 1 сентября, чтобы это было системное решение, будет повышена заработная плата всем врачам, медицинским сестрам, младшему и среднему медперсоналу, те кто работают в больницах, специализированных , высокоспециализированных, то есть все те, которые должны были начать получать большую заработную плату, начиная с 1 апреля”, — сказал Степанов.

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Он добавил, что выплаты врачам, работающим с COVID-19 за апрель и май прошли, после заключения договоров с больницами НСЗУ по 4 пакетам по лечению COVID-19.

Он сообщил также, что 19 июня заседании правительства будет вынесено постановление о направлении 4,5 млрд грн на поддержку тех больниц, которые получили в этом году финансирование меньше, чем в прошлом году.

По материалам: ukrinform.ru