Миллионы масок и термометров: Минобразования подготовилось к ВНО с 25 июня

19.06.2020 12:38

Укринформ

Министерство образования и науки полностью подготовило проведение основной сессии внешнего независимого тестирования с соблюдением всех условий безопасности.

Об этом на часе вопросов к правительству в Верховной Раде рассказала в.и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, сообщает корреспондент Укринформа.

"ВНО будет проходить в безопасных условиях в соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача. Сейчас у нас все готово для проведения ВНО с 25 июня по 17 июля ", — сказала Мандзий.

По ее словам, для ВНО закуплены и доставлены в области 3 230 104 медицинские маски, 3 250 бесконтактных термометров, 11 630 комплектов для защиты медиков, 104 382 литра антисептиков и 28 100 литров дезинфицирующих средств для обработки поверхностей. В целом, для проведения ВНО привлечено 242 650 работников и 11 630 медиков.

По данным МОН, 17 областей уже доставили средства индивидуальной защиты и безопасности во все пункты тестирования и готовы к проверке Госпродпотребслужбы. Еще 7 областей и город Киев завершают подвоз необходимых средств 19 июня и 22 июня.

Мандзий подчеркнула, что готовность пунктов тестирования, начиная с 19 июня, будет контролировать Госпродпотребслужба согласно специальному протоколу.

И.о. министра отметила, что разработан алгоритм прибытия участников ВНО к пунктам тестирования и правила, по которым они будут заходить. Об этом сообщили всем участникам тестирования.

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"Мы разработали безопасные алгоритмы действий по проведению и подвозу участников ВНО. В личных кабинетах участников размещены видеоинструкции по правилам проведения, прохождения ВНО, в частности алгоритм действий для участника. Все они получили приглашение с указанием места и времени входа в пункт тестирования ", — сказала она.

Мандзий уточнила, что участники самостоятельно или организованным транспортом будут привезены в пункт тестирования, куда они будут допускаться с 9:50 до 10:50. На улице перед пунктом тестирования, в коридорах самих пунктов им необходимо соблюдать социальную дистанцию. На входе в пункты тестирования всем участникам ВНО будет проведена термометрия и оценка на наличие признаков острого респираторного заболевания. Все получат маски и возможность продезинфицировать руки. После идентификации участник проходит к своей аудитории и снова проходит процедуру идентификации. После завершения тестирования участник сдает бланк и на выходе из пункта тестирования выбрасывает использованную маску в определенную урну.

Руководитель МОН отметила, что, по данным министерства, в 2020 году на основную сессию ВНО зарегистрировались 379 493 участника, которые выбрали 1 227 154 тестирования. Однако после того, как ВР принял закон, который освобождает выпускников школ от обязательного ГИА в форме ЕГЭ, по словам Манздий, количество участников ВНО уменьшится.

Она добавила, что Украинский центр оценивания качества образования подготовил для проведения ВНО 82 890 аудиторий в 5 188 пунктах тестирования. Напечатано 1 166 280 тетрадей сертификационных тестовых заданий.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 18 июня приняла президентский закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года".

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Он устанавливает, что в связи с осуществлением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), соискатели образования, завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации.

В то же время, они имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию.

По материалам: ukrinform.ru