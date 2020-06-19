Неприкосновенный: суд не смог оштрафовать Зеленского за нарушение карантина

Суд в городе Хмельницкий не смог оштрафовать президента Зеленского за нарушение карантина. Как объяснил судья, он не знает, имеет ли право выписывать штраф гражданину с неприкосновенностью.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Громадське«.

Поэтому судья решил приостановить административное производство в отношении президента и обратился к Верховному суду. Он просит разъяснить — можно ли штрафовать президента Украины, ведь Конституция гласит, что глава государства является неприкосновенным.

Отметим, что президент Зеленский и его соратники в начале июня нарушили карантин в Хмельницке. Тогда они зашли в кафе и выпили там кофе.. Хотя на тот момент работа кафе была запрещена. Более того, все, кто присутствовал в кафе были без маски и сели за один столик в количестве более 4 людей, что также запрещено правилами карантина.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский готов заплатить штраф за нарушение карантина.