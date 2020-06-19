Проходить медосмотр на период карантина не нужно – Степанов
Проходить медосмотр на период карантина не нужно – Степанов
19.06.2020 10:25
Укринформ
На период карантина была приостановлена норма, которая требует прохождения медосмотра по профессиональным признакам.
Об этом на брифинге 19 июня сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.
"Была приостановлена норма, которая требует прохождения медосмотров по профессиональным признакам, для того, чтобы снизить риск инфицирования и передачи инфекции. То есть, на сегодняшний день, там где в обязательных случаях нужно было проходить медосмотр, его проходить не нужно. Эта норма приостановлена ", — сказал Степанов.
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Как сообщал Укринформ, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. В частности, была остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах.
Первые ослабления карантина в Украине стартовали с 11 мая.
С 22 мая в Украине объявлен следующий этап ослабления карантина. Кабинет министров принял решение об установлении адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня.
17 июня правительство продлило действие адаптивного карантина до 31 июля.
По состоянию на 19 июня, в Украине лабораторно подтверждены 34 984 случая COVID-19, за сутки — 921 новый.
По материалам: ukrinform.ru