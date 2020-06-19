Проходить медосмотр на период карантина не нужно – Степанов

19.06.2020 10:25

Укринформ

На период карантина была приостановлена ​​норма, которая требует прохождения медосмотра по профессиональным признакам.

Об этом на брифинге 19 июня сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Была приостановлена ​​норма, которая требует прохождения медосмотров по профессиональным признакам, для того, чтобы снизить риск инфицирования и передачи инфекции. То есть, на сегодняшний день, там где в обязательных случаях нужно было проходить медосмотр, его проходить не нужно. Эта норма приостановлена ", — сказал Степанов.

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Как сообщал Укринформ, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. В частности, была остановлена ​​работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах.

Первые ослабления карантина в Украине стартовали с 11 мая.

С 22 мая в Украине объявлен следующий этап ослабления карантина. Кабинет министров принял решение об установлении адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня.

17 июня правительство продлило действие адаптивного карантина до 31 июля.

По состоянию на 19 июня, в Украине лабораторно подтверждены 34 984 случая COVID-19, за сутки — 921 новый.

По материалам: ukrinform.ru