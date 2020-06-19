Рост заболевания COVID-19 связан с смягчением карантина — Ляшко

19.06.2020 00:07

Укринформ

Рост заболевания COVID-19 связано с смягчением карантина.

Об этом в эфире программы “Право на власть” сказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

“Когда в первый день (начала роста заболеваемости — ред.) регистрировалось 600 случаев, мы говорили, что мы разбираем очереди, которые образовались в городах миллионниках, для того чтобы протестировать. Я акцентировал внимание, что нельзя делать никаких выводов, когда мы говорим об одном или двух днях. Надо смотреть тренды по росту или стабилизации процесса. Когда мы сегодня видим 829 случаев — мы видим четкий тренд по росту”, — сказал Ляшко.

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По его словам, уже можно говорить об определенных тенденциях роста заболеваемости после снятия карантинных ограничений.

“Сейчас мы видим четкую тенденцию (к росту заболеваемости — ред.), именно связана с этапами смягчения карантинных мероприятий. Увеличение тестирований не имеет такой четкой прогрессии, корреляции к увеличению количества случаев, это одномоментный процесс,который показывает, что у нас все таки связан рост с отсутствие жестких карантинных ограничений”, — сказал Ляшко.

Он добавил, что субъекты хозяйствования, которые возобновили свою деятельность, не придерживаются жестко всех требований, также не соблюдаются требования при работе общественного транспорта.

Как сообщал Укринформ, 18 июня в Украине установлен своеобразный "антирекорд" по количеству заболевших на сутки — 829 человек. Всего с начала пандемии в Украине на COVID-19 заболело 34 063 человека.

По материалам: ukrinform.ru