Ситуация на валютном рынке Украины 19 июня 2020 года: гривна минимально укрепилась

Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют на 19 июня 2020 года.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на minfin.com.ua.

Нацбанком Украины установлены официальные курсы валют на 19 июня 2020 года. Цена американского доллара остановилась на отметке 26,76 гривен, что на 1 копейку меньше по сравнению с предыдущим банковским днем. И евро стал на 1 копейку дешевле и стоит сегодня 30,05 гривен за 1 евроединицу.

Официальные курсы валют на 19 июня:

1 доллар США стоит 26,7633 гривен;

1 евро – 30,0579 гривен;

1 российский рубль – 0,3847гривен.

Средний курс валюты на наличном рынке:

— доллар: покупка 26,60 гривен, продажа 26,85 гривен за единицу;

— евро: покупка 29,70 гривен, продажа 30,15 гривен за единицу.

Ранее сообщалось о ситуации на валютном рынке 18 июня 2020 года.