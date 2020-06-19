Свежий прогноз погоды на 19 июня 2020 года: в Украине продолжается жара, с дождями и грозами

Важное Общество
Ник Петров0
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По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 19 июня погода в Украине особо не изменится.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Прогноз погоды на 19 июня 2020.
В Украине 19 июня жарко и дождливо, возможны грозы, шквальный ветер и град. Фото: 24tv.ua.

Погода в Украине в пятницу, 19 июня, будет жаркой, но дождливой. Осадки прогнозируются почти по всей стране, в некоторых регионах возможны грозы и град. Средняя температура воздуха будет в пределах +26…+30 градусов.

«Пятница, 19 июня, будет с грозовыми дождями и жарой», – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

И лишь для жителей Луганской, Донецкой областей и части центральных и южных регионов пятничный день пройдет без существенных осадков.

Ветер будет восточный, умеренный. Температура воздуха поднимется до +26…+30 градусов, на Востоке – до +31 градусов, на Западе – +24…+27 градусов.

В Киеве ночь пройдет без осадков. Днем местами периодически будет дождить, возможны грозы. Температура поднимется до +30 градусов.

Ранее сообщалось о погоде на 18 июня 2020 года.


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