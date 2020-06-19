Украинки стала чаще делать аборты — МОЗ

Как сообщают в украинском Минздраве, в прошлом году аборт сделали почти 75 тысяч украинок, когда в 2018 году таких случаев было немного больше 46 тысяч.

Об этом пишет «НБН«.

Так, по данным МОЗ, за год количество абортов выросло больше, чем в полтора раза. В 2018 году на аборт решилось 46 552 украинок. Уже в 2019 году на такой шаг пошли 74 606 украинских женщин.

Увеличилось и число абортов, которые сделали несовершеннолетние — от 400 до 727.

Также сообщается, что украински стали чаще делать аборты в официальных больницах — на 60% больше, чем в 2018 году. Среди несовершеннолетних этот показатель вырос на 82%.

Добавим, что в Украине официально разрешено делать аборты, но лишь при условии, что срок беременности не больше 12 недель и его делают по согласию самой женщины в официальной больнице.

Отметим, что по данным ВООЗ в мире за год делают от 40 до 50 миллионов абортов, то есть, в день — 125 тысяч.

Напомним, ранее мы писали, что в Северной Ирландии официально разрешили аборты и однополые браки.