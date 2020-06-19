Ууу, страшно – жена Шария начала серьезно проворцировать «Нацкорпус»

Супруга украинского блогера Анатолия Шария решила в ироничной форме начать провоцировать националистов из «Нацкорпуса». В самом начале она рассказала о том, что делали радикалы. После этого она сообщила, что они обзывали Шария петухом.

Об этой информации сообщила Ольга Шарий в своем «Телеграме», передает «НБН».

«Национальный корпус решил мстить нам. И мстит он за то, что вчера его представители сидели и плакали в киевском метро. После этого они пожаловали к офису Шария в Херсоне, начав там бороться со стенами. Они разрисовали их, назвав Шария петухом. Ууу, страшно», — написала она в сатирической форме.

При этом известно, что целый ряд националистических организаций объявил войну Шарию. На этом фоне мнения украинского общества разделилось. Кто-то решил поддержать блогера, тем самым указав националистам на ошибочность их действий. Однако были и те, кто, назвав Шария пророссийским, встал на сторону этих же националистов.

Напомним, секретный документ «ДНР» слили в интернет – Штирлиц раскрыл, что задумал Пушилин.