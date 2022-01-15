Как информирует «НБН», в интервью польскому изданию Myśl Polska Пушилин заявил, что якобы Киев тянет время, а также всячески осуществляет провокационные действия на Востоке нашей страны, так как не хочет ограничивать в возможностях центральную власть. По словам оккупанта, выполнение Украиной «Минска» для властей нашей страны, в том числе, предоставление Донецкой и Луганской областям широкой автономии в рамках Украины, будет означать «парад суверенитетов».
Цитата из заявления главаря боевиков:
«Власти официального Киева прекрасно понимают, что как только Восток Украины получит особый статус, многие регионы нашей страны, к примеру, Закарпатье, тоже запросят подобную самостоятельность».
Согласно его словам, «унитарную Украину также в таком случае придется переформатировать на федеративное устройство, а это логично уменьшит влияние Киева, и критически ослабит центральную власть».
При этом он добавил, что отказаться от исполнения соглашений, достигнутых в Минске, украинское государство не может. В связи с этим страна затягивает переговорный процесс, надеясь на то, что в какое-то время произойдут изменения в геополитической ситуации, или же ОРДО допустят фатальную ошибку, которая позволит властям Украине красиво выйти из игры, сохранив при этом собственное лицо.
Стоит отметить, что это далеко не все резонансные новости, исходящие из временно оккупированных регионов Донбасса. В частности, ранее ресурсы сообщали о больших проблемах, которые сейчас испытывают так называемые «чиновники» ОРДО и, в конечном итоге, последние могут оказаться под российским трибуналом.
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