Как информирует «НБН», в интервью польскому изданию Myśl Polska Пушилин заявил, что якобы Киев тянет время, а также всячески осуществляет провокационные действия на Востоке нашей страны, так как не хочет ограничивать в возможностях центральную власть. По словам оккупанта, выполнение Украиной «Минска» для властей нашей страны, в том числе, предоставление Донецкой и Луганской областям широкой автономии в рамках Украины, будет означать «парад суверенитетов».

Цитата из заявления главаря боевиков:

«Власти официального Киева прекрасно понимают, что как только Восток Украины получит особый статус, многие регионы нашей страны, к примеру, Закарпатье, тоже запросят подобную самостоятельность».

Согласно его словам, «унитарную Украину также в таком случае придется переформатировать на федеративное устройство, а это логично уменьшит влияние Киева, и критически ослабит центральную власть».

При этом он добавил, что отказаться от исполнения соглашений, достигнутых в Минске, украинское государство не может. В связи с этим страна затягивает переговорный процесс, надеясь на то, что в какое-то время произойдут изменения в геополитической ситуации, или же ОРДО допустят фатальную ошибку, которая позволит властям Украине красиво выйти из игры, сохранив при этом собственное лицо.

screenshot — denis-pushilin.ru

Стоит отметить, что это далеко не все резонансные новости, исходящие из временно оккупированных регионов Донбасса. В частности, ранее ресурсы сообщали о больших проблемах, которые сейчас испытывают так называемые «чиновники» ОРДО и, в конечном итоге, последние могут оказаться под российским трибуналом.