Как информирует «НБН» со ссылкой на «ДонПресс», один из главарей российских оккупантов Донбасса, так называемый «заместитель начальника «народной милиции ОРДО» Басурин Эдуард сделал заявление относительно якобы пленения украинской стороной СЦКК одного из членов НВФ.

Цитата из заявления Басурина:

«Мы не намерены проводить работу с представителями Украины по линии СЦКК. Такая наша позиция может измениться только после того, как они освободят из плена человека, над которым сейчас издеваются».

При этом Басурин подчеркнул, что он говорит об Андрее Косяке, члене незаконных вооруженных формирований из состава самопровозглашенной «Луганской народной республики», который в настоящее время находится в плену у украинской стороны.

Кроме того, местные паблики ОРДО сделали также весьма резонансное заявление. Правда оно носило предупредительный характер российской стороны о том, что Украину нельзя недооценивать, так как она получает новейшее вооружение от Запада.