В армии за сутки — 11 случаев COVID-19, один военный погиб

19.06.2020 11:41

Укринформ

По состоянию на утро 19 июня в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 143 человека. За последние сутки зарегистрировано 11 новых случаев, один военный умер.

Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

«По состоянию на 10:00 19 июня в Вооруженных силах Украины болеют 143 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 242 человека. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 386 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, — 22 человека … За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. К сожалению, в Вооруженных силах Украины зафиксирован пятый летальный исход от коронавируса», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что умерший военнослужащий из Львовской области. Он болел с 4 июня, проходил лечение в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона Львова. Болезнь протекала с выраженной симптоматикой, но военнослужащий имел хронические сопутствующие заболевания, которые требовали лечения узкопрофильных специалистов. Поэтому 10 июня пациент был эвакуирован в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" в Киеве. 18 июня его состояние здоровья ухудшилось, реанимационной бригадой была начата интенсивная терапия, однако спасти больного не удалось.

В числе выявленных за минувшие сутки 11 больных один работник ВСУ находится в Сарненской центральной районной больнице, 10 находятся дома под наблюдением медицинской службы (Киевская область — 2 военнослужащих, Винницкая область — 1, Волынская — 1 и Львовская область — 5 военнослужащих).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания, сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось, по состоянию на 19 июня в Украине лабораторно подтверждено 34 984 случая COVID-19, за сутки — 921 новый.

По материалам: ukrinform.ru