В Украине будут тщательнее следить за соблюдением карантина — МОЗ

Важное Общество
Христина Качоровська0
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В Минздраве обеспокоены тем, что в последнею неделю в Украине стремительно растет число заболевших COVID-19. В ведомстве уверены, что всё из-за того, что украинцы не придерживаются правил карантина поэтому уже заявили, что инициируют усиленный контроль за гражданами.

Карантин в Украине
Карантин в Украине. Фото — rubryka.com

Об этом передает «НБН» ссылаясь на брифинг Максима Степанова.

«В первую очередь мы просим тщательнее контролировать общественный транспорт, потому что люди в нем не одевают маски. Также надо будет контролировать магазины, потому что все забыли о социальной дистанции».

Степанов также отметил, что в некоторых регионах могут ввести ужесточенный карантин:

«Под ужесточенным карантином я имею в виду то, что некоторым заведениям придется прекратить свою работу».

Напомним, ранее мы писали, что в Украине выявили 921 заболевшего коронавирусом за сутки.


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