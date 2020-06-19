В Украине будут тщательнее следить за соблюдением карантина — МОЗ

В Минздраве обеспокоены тем, что в последнею неделю в Украине стремительно растет число заболевших COVID-19. В ведомстве уверены, что всё из-за того, что украинцы не придерживаются правил карантина поэтому уже заявили, что инициируют усиленный контроль за гражданами.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на брифинг Максима Степанова.

«В первую очередь мы просим тщательнее контролировать общественный транспорт, потому что люди в нем не одевают маски. Также надо будет контролировать магазины, потому что все забыли о социальной дистанции».

Степанов также отметил, что в некоторых регионах могут ввести ужесточенный карантин:

«Под ужесточенным карантином я имею в виду то, что некоторым заведениям придется прекратить свою работу».

Напомним, ранее мы писали, что в Украине выявили 921 заболевшего коронавирусом за сутки.