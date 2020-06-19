В Украине почти 6 тысяч медиков заболели COVID-19 — Ляшко

19.06.2020 02:21

Укринформ

В Украине почти 6 тысяч медработников заболели COVID-19.

Об этом в эфире ток-шоу “Право на власть” на телеканале “1+1” сказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает корреспондент Укринформа.

“Это наверное первая вспышка в стране, когда мы не скриваем ни одного случая инфицирования медицинского работника. Предварительная статистика, когда работали различные международно проекты, направленные на ликвидацию внутренне больничных инфекций никогда в жизни не показывали реальную статистику. У нас в год регистрировалось до 4 тысяч случаев инфекционных болезней среди медицинских работников , связанных с оказанием медицинской помощи именно в больницах. Сегодня мы уже имеем почти 6 тысяч инфицированных медицинских работников”, — сказал Ляшко.

Он добавил, что все случаи инфицирования COVID-19 медицинских работников зарегистрированы, по ним проводятся эпидемиологическое расследование , и в дальнейшем они будут оплачены или как профессиональное заболевание, или в случае летального случая семья получит до 1,5 млн грн.

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Главный санврач призвал сообщать в Минздрав о тех случаях, когда врачам, что заболели COVID-19 при оказании медпомощи, не устанавливают профессиональное заболевание, и соответственно они не получают законных выплат.

Также Ляшко сообщил, что Минздрав разработал стратегию по сдерживанию внутрибольничного инфицирования, поскольку мы видим количество медицинских работников, которая инфицируется при оказании медицинской помощи.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 18 июня в Украине лабораторно подтверджено 34 063 случаи COVID-19, из них 15 447 выздоровели, 966 умерли. В течение последних суток лабораторно подтверждено 829 случаев. Всего заболевание подтверждено у 2506 детей и 5716 медиков.

По материалам: ukrinform.ru