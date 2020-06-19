В Украине усиливают контроль за соблюдением карантина

19.06.2020 18:22

Укринформ

Правительство усилит контроль за соблюдением в стране противоэпидемиологических мероприятий и санитарных правил в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на внеочередном заседании правительства в пятницу, сообщает корреспондент Укринформа.

«Мы будем усиливать контроль за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий. Обращаюсь к господину Виктору Ляшко: в регионы для контроля должно выехать руководство Министерства здравоохранения во главе с главным санитарным врачом. Так же будет усилен контроль со стороны Национальной полиции, со стороны Госпродпотребслужбы », — отметил Шмыгаль.

По его словам, в дальнейшем власти будут действовать жестче для того, чтобы украинцы находились в безопасности в связи с распространением коронавируса.

Министр здравоохранения Максим Степанов также подчеркнул, что в Украине нужно переходить к более усиленному и жесткому контролю за соблюдением карантинных норм.

"Мы считаем, что надо переходить к более жесткому комплексу мероприятий. В том числе и к наложению штрафов, более жестко относиться к этому. Именно об этом сегодня заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время нашего селекторного совещания", — сказал Степанов.

Министр подчеркнул, что Украина не может допустить того сценария, который был в Италии и Испании.

"У нас были тяжелые два месяца, у нас был жесткий карантин. Нам удалось полностью разорвать эту цепь заболеваемости. Нам удалось удержаться в тех цифрах, которые мы видели. Нам удалось не допустить коллапса медицинской системы. Поэтому очень важно и дальше научиться в этом жить", — сказал он.

Как уже сообщал Укринформ, премьер-министр Денис Шмыгаль на внеочередном заседании правительства в пятницу заявил, что фактически началась очередная волна увеличения заболеваний, и она "должна стать сигналом, что это не фейк, это не выдуманные вещи. Это угроза, которая ходит рядом ».

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По состоянию на 19 июня, в Украине лабораторно подтверждены 34 984 случая COVID-19, за сутки — 921 новый.

Правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. В частности, была остановлена ​​работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах.

Первые ослабление карантина в Украине стартовали с 11 мая.

С 22 мая в Украине объявлено следующий этап ослабления карантина. Кабинет министров принял решение об установлении адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня.

17 июня правительство продлило действие адаптивного карантина до 31 июля.

По материалам: ukrinform.ru