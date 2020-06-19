В Украине за сутки — 921 случай коронавируса
В Украине за сутки — 921 случай коронавируса
19.06.2020 08:56
Укринформ
По состоянию на 19 июня в Украине лабораторно подтверждено 34 984 случая COVID-19, за сутки — 921 новый.
Об этом сообщается на специальном ресурсе СНБО с мониторинга распространения эпидемии коронавируса.
По состоянию на 19 июня в Украине лабораторно подтверждено 34 984 случая COVID-19, за сутки зарегистрирован 921 новый.
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Зафиксировано 19 новых летальных случаев.
Больше всего новых случаев заболевания выявлено во Львовской области — 142, Ривненской — 121, Закарпатской — 78, Волынской и Тернопольской областях — по 63, в г.Киеве — 92 случая.
По материалам: ukrinform.ru