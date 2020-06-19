Венедиктова объяснила, почему анонсировала подозрение Стерненко

18.06.2020 22:45

Укринформ

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что делала публичные заявления по делу в отношении активиста Сергея Стерненко, исходя из информации, которую получала от своих заместителей.

Об этом Венедиктова сообщила на брифинге, передает корреспондент Укринформа.

“Я могу приходить, заслушивать дела, смотреть материалы дела, бесспорно. Но основные посылы, месседжи, и как будет происходить, это — заместители. Они формируют вертикали, представление о резонансные, актуальные, наполненные дела. О деятельности прокуроров различных уровней мне доносят не прокурор, который ведет дело, а заместитель прокурора. И тот заместитель прокурора, который на то время был куратором этой вертикали, который отвечал за нее (дела Стерненко — ред.), мне сообщил, что в этом деле, исходя из экспертиз, может быть так. У меня нет оснований не доверять своим заместителям, ни бывшим, ни нынешним”, — сказала генпрокурор.

Говоря о словах прокурора Андрея Радионова, который, по данным СМИ, отказался подписывать подозрение Стеренку, Венедиктова сказала, что “я не могу комментировать комментарии прокуроров”.

“У нас прокуроры независимы по закону, и я очень хочу, чтобы они были независимыми де-факто. Поэтому если прокурор Радионов делает такие заявления — это его заявления”, — отметила Венедиктова.

Генпрокурор также уточнила, что направление дела Стерненко ведет в Офисе генерального прокурора его заместитель Алексей Симоненко.

“Никто ни на кого не влияет. Если есть экспертиза, если следователи СБУ увидели доказательства, прокуроры это как процессуальные руководители, подтвердили и пошли в суд, публичное обвинение уже поддерживают прокуроры», – отметила генпрокурор.

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Как сообщал Укринформ, 15 июня Шевченковский районный суд города Киева избрал Стерненко меру пресечения в виде домашнего ареста. При этом, по словам активиста, месту нахождения на домашнем аресте, в постановлении суда указано "воинскую часть в Одессе", по месту прописки, но его туда не пускают, потому что это режимный объект".

"Это постановление невозможно исполнить", — подчеркнул активист и отметил, что за ее невыполнение прокуроры потом могут "просить содержания под стражей".

Впоследствии прокурор по делу подал ходатайство об изменении адреса домашнего ареста.

Во вторник, 16 июня, судья Шевченковского райсуда Киева Елена Мелешак удовлетворила ходатайство прокурора по делу Стерненко относительно изменения адреса для выполнения меры пресечения с места прописки в Одессе на место жительство в Киеве.

7 апреля вышло на сайте одного из СМИ интервью Венедиктовой, в котором она сообщила, что подозрение Стерненку будет в любом случае.

Стерненку 11 июня объявили подозрение в совершении преступлений по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко и второго нападающего.

По материалам: ukrinform.ru