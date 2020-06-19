Укрзализныця возобновляет движение еще 50 электричек

19.06.2020 16:06

Укринформ

АО "Укрзализныця" с 23, 24 июня 2020 года возобновляет движение еще 50 пригородных поездов.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

"Укрзализныця, продолжая постепенное возобновление курсирования пригородных поездов, назначила рейсы еще 50 пригородных поездов, которые будут курсировать по территории страны. Так, с 23 июня начнется курсирование еще 27 пригородных поездов по региональному филиалу "Юго-Западная железная дорога" и с 24 июня — 23 поездов по филиалу "Южная железная дорога", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас по территории Украины курсирует 533 пригородных поезда. С учетом вышеуказанных поездов 24 июня их количество составит 583 поезда.

В "Укрзализныце" призывают пассажиров быть сознательными и выполнять рекомендации во время проезда железнодорожным транспортом. В частности, соблюдать социальную дистанцию, надевать маску, а в случае выявления симптомов острой респираторной болезни оставаться дома. На время действия карантинных ограничений в каждом пригородном поезде будет находиться проводник, который будет следить за соблюдением этих норм.

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С расписанием дополнительных электропоездов можно ознакомиться на сайтах региональных филиалов Укрзализныци. Назначение пригородных поездов осуществляется согласно принятым решениям региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по каждой области отдельно.

Как сообщал Укринформ, Укрзализныця начала возобновлять пассажирские перевозки железнодорожным транспортом с 1 июня 2020 года.

По материалам: ukrinform.ru