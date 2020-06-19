За нарушение карантина грозят штрафы до 340 тысяч — Минздрав

19.06.2020 19:16

Укринформ

Министр здравоохранения Максим Степанов напомнил, что штрафы за не выполнение противоэпидемических правил могут достигать 340 тыс. грн для владельцев бизнеса.

Об этом он сказал на брифинге 19 июня, сообщает корреспондент Укринформа.

"Если ты заходишь в соответствующее помещение, в том числе супермаркет или ТРЦ, и ты не пользуешься маской, то на тебя может быть наложен штраф 17 тысяч грн. Вы должны об этом знать. Если вы владелец того или иного ТРЦ либо ресторана, и вы не соблюдаете правила, установленные в нашей стране, то на вас могут наложить штраф от 170 до 340 тыс. грн", — сказал Степанов.

Он добавил, что противоэпидемические правила не сложные, и их выполнение позволит предотвратить рост заболеваемости и не вводить более жесткие ограничения в условиях адаптивного карантина в разных регионах.

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Как сообщалось, Кабинет министров опубликовал постановление о продлении адаптивного карантина до 31 июля с обновленными правилами его соблюдения.

Правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Первые ослабления карантина в Украине стартовали с 11 мая.

С 22 мая в Украине объявлен следующий этап ослабления карантина и принято решение о введении адаптивного карантина.

По состоянию на 19 июня в Украине лабораторно подтверждены 34 984 случая COVID-19, за прошлые сутки — 921 новый.

По материалам: ukrinform.ru