Опубликовали закон, позволяющий выпускникам в этом году сдавать ГИА по желанию

23.06.2020 11:04

Укринформ

Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года" (№ 3669) опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины".

Текст закона обнародован на сайте издания.

Закон устанавливает, что в связи с осуществлением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), получатели образования, завершающие получение полного всеобщего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации.

"Получатели образования, завершающие получение полного всеобщего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию", — уточняется в тексте документа.

Во время представления законопроекта представитель Президента в Верховной Раде, первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук подчеркнул, что эта инициатива "никоим образом не направлена ​​на отмену ВНО".

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, целью и задачей принятия этого законодательного акта является минимизация рисков заболевания COVID-19 во время оценки результатов обучения учащихся (студентов), завершающих получение полного всеобщего среднего образования, и сделать возможным получение ими в установленном законодательством порядке документов о получении полного всеобщего среднего образования.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 18 июня приняла президентский закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года" (№ 3669).

Читайте также: Показатели заболеваемости COVID-19 позволяют провести ВНО — Степанов

Как сообщалось, из-за сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом было отменено проведение пробного ВНО в определенных пунктах. Пробное ВНО можно пройти онлайн.

Сейчас в Украине до 31 июля действует адаптивный карантин. То есть, ограничительные меры постепенно смягчают в зависимости от эпидемической ситуации в каждом регионе.

По состоянию на 23 июня в Украине на COVID-19 заболело 38 074 человека, из них 2 790 детей.

По материалам: ukrinform.ru