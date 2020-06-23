Социолог назвал две самые большие угрозы от распространения COVID-19

23.06.2020 16:55

Укринформ

Две главные угрозы от распространения COVID-19 состоят в том, что увеличивается контроль над людьми и возникает вероятность свертывания глобализации.

Об этом в интервью Укринформу сказал гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

«Есть две главные угрозы, о которых пишут разные ученые. Одна из них — в том, что увеличивается контроль над людьми, и COVID будет ускорять эту тенденцию… И политическая, и повседневная жизнь показывают, что действительно — людьми все проще и проще управлять, потому что о них все больше и больше известно. Нас убеждают, что Facebook знает больше о нас, чем наша супруга. Но дальнейшее развитие контролирования может быть более существенным. Например, установление браслетов на руку, которые будут что-то мерить и передавать информацию сначала для предупреждения эпидемий. Они же могут измерять и далее — и частоту пульса, и изменения температуры, и кожно-гальваническую реакцию, когда люди пересматривают те или иные материалы. И пользуясь этим, можно понять — что тебе нравится, не нравится, даже если ты сам не можешь сформулировать, что тебе нравится. Можно измерить такие данные, которые даже в социологическом исследовании нельзя измерить», — считает социолог.

Читайте также: Владимир Паниотто, гендиректор Киевского международного института социологии

По его мнению, последствия такого контроля, как и развитие искусственного интеллекта, неизвестны. По меньшей мере, тоталитарные и авторитарные режимы смогут быть более успешными.

По словам Паниотто, вторая угроза от распространения коронавируса — это то, что процесс глобализации, который хоть и имеет определенные недостатки, может прекратиться, уйти в обратный путь. И тогда будет расти вес правых политиков и тех, кто хотел, чтобы страны были более изолированы.

По данным ресурса Worldometer, по состоянию на 23 июня в мире зарегистрированы 9220300 случаев заболевания COVID-19. Из них 474998 — летальные. 4963202 человека уже вылечились от коронавирусной болезни.

По материалам: ukrinform.ru