Ткаченко встретился с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций

Общество
Таисия Слепцова0
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Ткаченко встретился с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций

Ткаченко встретился с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций

Фото

23.06.2020 21:47

Укринформ

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко встретился с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций и представил главу созданной Государственной службы Украины по вопросам этнополитики и свободы совести Елену Богдан.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики в Facebook.

"То, что приятно поразило — все участники подчеркивали необходимость диалога. Украинское общество уникальное, и, несмотря на многообразие религиозных организаций, демонстрирует согласие. Все мы акцентировали внимание на необходимости сохранения и продвижения этого согласия ", — отметил Ткаченко по итогам встречи.

Также министр предложил религиозным сообществам присоединиться к проекту по созданию Библиотеки Святой Софии-Премудрости, в которой будут собраны лучшие древние и современные богословские, философские, культурологические и религиеведческие тексты.

По материалам: ukrinform.ru


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