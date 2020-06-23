Участники пробного ВНО получили результаты тестов

23.06.2020 16:49

Укринформ

В личных кабинетах участников пробного тестирования обнародованы результаты пробного ВНО.

Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

"В личных кабинетах участников пробного тестирования и на сервисе «Определить результаты пробного ВНО» обнародованы результаты пробного внешнего независимого оценивания. Результаты по шкале 1 — 12 и шкале 100 — 200 получили только те лица, которые ввели свои ответы на сервисе определения результатов. Всего участниками заполнено 215 787 электронных бланков А и 95 549 электронных бланков Б", — говорится в сообщении.

Рабочая группа УЦОКО по вопросам установления порога «сдал/не сдал» и определения результатов пробного внешнего независимого оценивания 2020 года по рейтинговой шкале 100 — 200 баллов определила, что пороговый балл по пробному ВНО по украинскому языку и литеартуре составил 19, по истории Украины — 24 , по математике — 9, биологии — 20, географии — 22, физики — 10, химии — 13, иностранным языкам — 16.

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Как сообщал Укринформ, в связи с эпидемиологической ситуацией было принято решение об отмене пробного ВНО. Зато лица, которые зарегистрировались на прохождение пробного ВНО, могли сдать тесты онлайн.

Основная сессия внешнего независимого тестирования состоится с 25 июня по 17 июля.

По материалам: ukrinform.ru