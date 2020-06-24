Люблю Путина: жена Медведчука сделала странное признание

Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко призналась в большой любви к президенту России Владимиру Путину, несмотря на его агрессию против Украины, аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Она призналась, что в свое время лично просила мужа, чтобы он договорился с Путиным о крещении ее детей.

Бывшая телеведущая расхваливала своего кума и восхищалась им, называя ВВП замечательным и очень верующим человеком.

«Поэтому я его и выбрала», — сказала Марченко.

При этом жена Медведчука заявила, что в случае рождения нового ребенка, она вновь бы выбрала Путина крестным отцом.

«А мы, естественно, общаемся с Владимиром Владимировичем, поддерживаем отношения. Более того — если бы у меня был еще один ребенок, я снова попросила бы стать крестным именно его», — заявила она.

О вине главы Кремля в аннексии Крыма и убийствах тысяч украинских патриотов на Донбассе Марченко не проронила ни слова. Кум все же, а кума надо любить. А иначе, какая это будет кума?..

Ранее сообщалось о том, что Путина сметут, названа дата и причины.