Минфин рассказал, где и когда будет возвращать средства участникам пробного ВНО

24.06.2020 10:38

Укринформ

Возврат средств участникам пробного внешнего независимого оценивания будет проводиться с 1 июля по 1 декабря 2020 года через отделения ПриватБанка.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Во избежание каких-то неудобств для участников пробного ВНО при возврате их средств, уплаченных за каждый учебный предмет, правительство запланировало проведение выплат в период с 1 июля по 1 декабря 2020 года через отделения ПриватБанка", — говорится в сообщении.

Как отмечается, с целью своевременного и полноценного возврата средств тем, кто их оплатил, Минфин совместно с МОН разработал наиболее упрощенную процедуру возврата средств через ПриватБанк, который имеет наиболее разветвленную сеть отделений и расположен ближе всего к месту жительства участников пробного ВНО.

Главным распорядителем средств является Министерство образования и науки Украины, которое должно заключить соответствующий договор с ПриватБанком.

Механизм возврата средств выглядит следующим образом: Центр оценивания качества образования до 30 июня формирует и передает базу данных МОН. В базу внесена информация, в частности, об уникальном номере участника пробного ВНО, состоящего из 10 цифр. Это позволяет правильно идентифицировать личность. Также в базе есть другая важная информация (ФИО участников; контактные номера телефонов; указаны суммы, подлежащие возврату). МОН до 1 июля 2020 года передает эту базу ПриватБанку.

"Если вы являетесь клиентом ПриватБанка, банковское учреждение проверит предоставленную МОН базу и автоматически перечислит необходимую сумму средств на ваш счет. Если у вас нет счета в ПриватБанке, то вам на номер телефона поступит смс-сообщение с информацией, что банк открыл карточку и перечислил на нее средства. Для получения карточки необходимо прийти в отделение и предъявить документ, удостоверяющий личность. Важно: обратиться в отделение для получения карточки необходимо не позднее 1 декабря 2020 года", — говорится в сообщении.

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Как сообщалось, для участия в пробном ВНО в 2020 году зарегистрировались около 219 000 человек. Общее количество пробных тестирований ВНО должно было составить более 362 тысяч (то есть отдельные учащиеся зарегистрировались для прохождения пробного ВНО по нескольким предметам). Всего из госбюджета планируется вернуть участникам пробного ВНО 52 млн 450 тыс. грн.

По материалам: ukrinform.ru