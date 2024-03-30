О том, что в ночь на субботу, 30 марта, «вторая армия мира» в очередной раз ударила по территории Донецкой области, выпустив 4 зенитные управляемые модифицированные ракеты из ЗРК С-300/С-400 «Триумф», а также направила более десяти беспилотников от мыса Чауда на ВОТ Крымского полуострова, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-аккаунт Воздушных Сил ВСУ.

Как отмечают в Воздушных Силах, всего были зафиксированы запуски 12 ударных российско-иранских беспилотников «Герань-2/Шахед-136/131», 9 из которых успешно «приземлены» бойцами подразделений мобильно-огневых групп Сил Обороны Украины, при попытке пролететь над Херсонщиной, Одесчиной, Днепропетровщиной и Полтавщиной.

Ранее наш новостной портал информировал о том, что Евлаш объяснял, по какой причине интервалы между нанесениями ударов по территории нашей страны войсками Российской Федерации стали меньше.