Нельзя каждый год терять деньги — Зеленский высказался о паводках в западной Украине

Глава государства считает, что будет укрепить берега рек, нежели каждый год тратить сотни миллионов на восстановление последствий паводков.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на пресс-службу президента.

«Каждый год одно и то же… Происходят паводки, и государство тратит от 500 до 800 миллионов гривен на ликвидацию их последствий. А в этот раз, видимо, мы потратим более миллиарда гривен. Я считаю, что будет лучше, если мы займёмся укреплением берегов рек… Днестра, Тисы. Чтобы решить этот вопрос раз и навсегда. Нужно разработать детальную программу, смотреть на опыт иностранных государств. Хватит уже каждый год терять людей и деньги».

Напомним, ранее мы писали, что на Прикарпатье затопило больницу, где лечат больных коронавирусом.