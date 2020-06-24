Поступление без ВНО для детей с ОРДЛО: в Раде зарегистрирован президентский законопроект

24.06.2020 16:45

Укринформ

В Верховной Раде зарегистрирован президентский законопроект №3734 "О внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании" (об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей, а также других категорий лиц)".

Документ определен Президентом как неотложный, сообщается на сайте Верховной Рады.

Как говорится в пояснительной записке, законопроект вносит изменения в закон "О высшем образовании", относительно расширения возможностей для поступления и подготовки к поступлению в учреждения высшего образования поступающих с временно оккупированной территории и населенных пунктов на линии соприкосновения, а также других отдельных категорий лиц.

Законопроект регулирует вопросы участия в конкурсе по результатам вступительных экзаменов по конкурсным предметам в учреждении высшего образования в пределах установленных квот приема в учреждения высшего образования (научных учреждений) Украины для детей военнослужащих, участников боевых действий, сотрудников Национальной гвардии Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции Украины, Государственной пограничной службы Украины, Службы безопасности Украины, которые погибли при исполнении служебных обязанностей, и детей медицинских работников, умерших при исполнении обязанностей по противодействию распространению коронавирусной болезни (COVID-19).

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Законопроектом открывается возможность поступления по вступительным экзаменам в пределах установленных квот для абитуриентов, местом жительства которых является временно оккупированная территория и территория населенных пунктов на линии соприкосновения, во все высшие учебные заведения.

На сегодняшний день поступление по квоте предусмотрено только для абитуриентов, местом жительства которых является временно оккупированная территория АР Крым и города Севастополя в уполномоченные учреждения высшего образования.

Как сообщалось, в Офисе главы государства 22 июня сообщили, что Президент Владимир Зеленский инициирует упрощение поступления в высшие учебные заведения выпускникам школ с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма.

В частности, Президент выступает за то, чтобы дети с этих территорий могли поступать в вузы Украины без внешнего независимого оценивания (ВНО) и имели возможность поступить во все вузы Украины, а не в ограниченный перечень, как это происходит сейчас.

По материалам: ukrinform.ru